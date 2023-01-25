Забудьте про это: фитнес-тренер опровергла популярный миф об увеличении груди

Фитнес-тренер Анастасия Юркова развеяла популярный миф об увеличении груди без операций. По ее словам, при помощи спорта никак нельзя накачать молочную железу.

Специалист объяснила, что грудные мышцы и грудь не имеют никакой взаимосвязи, кроме расположения в одной части тела. Молочная железа расположена сверху над мышцей и не совершает действия, так как это не мышца.

«Когда женщина худеет, объем груди также уменьшается», - подчеркнула Юркова в интервью «Газета.Ru».

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