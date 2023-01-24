Обратитесь ко врачу: дерматолог объяснила опасность появления голубых родинок

Дерматолог-онколог Ольга Антонова рассказала, что голубые родинки могут грозить развитием меланомы. Врач назвала особенности и главную опасность такого рода невуса.
Темно-синее или голубое пигментное образование на коже также называют невусом Ядассона-Тиче. В половине случаев родинки появляются на кистях и стопах. Голубой невус чаще всего развивается у людей в возрасте от 13 до 40 лет, в два раза чаще - у женщин, передает «Москва 24». Если человек на своем теле замечает нечто подобное, ему нужно срочно обратиться к специалисту, отметила Антонова.
«Образование изучат с помощью дерматоскопа и при обнаружении клинических признаков меланомы обязательно удалят с последующим гистологическим исследованием», - рассказала врач.
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В том случае, если новообразование окажется злокачественным, его уберут лазером или хирургическим иссечением.
«Последнее используют чаще, потому что образование, как правило, только кажется поверхностным. На самом деле оно может уходить вглубь на 4 и даже 6 миллиметров», - уточнила дерматолог.
Однако, если невус не имеет признаков перерождения в меланому, то его можно не трогать.