Обратитесь ко врачу: дерматолог объяснила опасность появления голубых родинок

Дерматолог-онколог Ольга Антонова рассказала, что голубые родинки могут грозить развитием меланомы. Врач назвала особенности и главную опасность такого рода невуса.

Темно-синее или голубое пигментное образование на коже также называют невусом Ядассона-Тиче. В половине случаев родинки появляются на кистях и стопах. Голубой невус чаще всего развивается у людей в возрасте от 13 до 40 лет, в два раза чаще - у женщин, передает «Москва 24». Если человек на своем теле замечает нечто подобное, ему нужно срочно обратиться к специалисту, отметила Антонова.

«Образование изучат с помощью дерматоскопа и при обнаружении клинических признаков меланомы обязательно удалят с последующим гистологическим исследованием», - рассказала врач.

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В том случае, если новообразование окажется злокачественным, его уберут лазером или хирургическим иссечением.