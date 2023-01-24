Подорожание все-таки случилось: Мурашко признал рост цен на жизненно важные лекарства

Глава Минздрава Михаил Мурашко признался, что за 2022 год поднялись цены на жизненно важные лекарства. По его словам, подорожание произошло менее чем на 2% по сравнению с началом прошлого года.

Однако рост цен оказался значительно ниже уровня инфляции, отметил министр.

«По жизненно важным лекарственным препаратам удорожание за прошлый год составило 1,9%», — цитирует Мурашко РИА Новости.

При этом препараты, которые не фигурируют в списке жизненно важных, подорожали в средних значениях на 10% ниже, чем уровень инфляции.

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