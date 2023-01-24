Есть в любом супермаркете: названы пять лучших средств для чистки унитаза

Второе место в топе досталось гелю Sanita за эффективную борьбу даже с застарелыми ржавыми потеками и водным камнем. Эксперты отметили его низкую стоимость и отсутствие резкого запаха.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли Comet, «Туалетный утенок» и Domestos.