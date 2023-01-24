Есть в любом супермаркете: названы пять лучших средств для чистки унитаза

Российский супермаркет

Российский супермаркет. Фото: Global Look Press

В пятерку лидеров вошли фирмы Comet Domestos.

Эксперты озвучили лучшие средства для чистки унитаза, которые убирают ржавчину и известковый налет, а также уничтожают бактерии.

Рейтинг «МаркиКачества» возглавил Cillit Bang. По мнению экспертов, он отлично удаляет любые виды загрязнений благодаря содержащейся в составе соляной кислоте. Средство имеет гелеобразную консистенцию, удобно в применении и экономично.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Второе место в топе досталось гелю Sanita за эффективную борьбу даже с застарелыми ржавыми потеками и водным камнем. Эксперты отметили его низкую стоимость и отсутствие резкого запаха.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли Comet, «Туалетный утенок» и Domestos.

Читайте также