Ученые: «Внутреннее ядро Земли остановилось, что дальше — никто не знает»

Китайские ученые бьют тревогу. Геологи Сяодун Суна и И Яна представили исследование, в котором говорится, что ядро нашей планеты «почти прекратило свое вращение в последнее десятилетие».

По их мнению, в самое ближайшее время возможна смена направления вращения.

«Эта модель носит глобальный характер и предполагает, что вращение внутри ядра недавно приостановилось», — говорится в исследовании.

При этом ученые не берутся предположить, что будет дальше. По их мнению, пока ничего не известно.

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