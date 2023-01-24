Изменения коснутся всех: стало известно, что произойдет с компенсацией по квартплате

Так отмечается, что в Санкт-Петербурге решили более справедливо рассчитывать выплаты.

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Если раньше компенсацию назначали, взяв усредненную сумму из нормативов, то теперь такие выплаты будут рассчитывать индивидуально. По словам специалистов, они напрямую зависят от настоящих показаний.

Отмечается, что размер, как и раньше, составляет от 30 до 50% — все зависит от льготной категории гражданина. Часть компенсации намерены перевести авансом уже в январе, которая составит 40% декабрьских выплат, сообщает «Комсомольская Правда».