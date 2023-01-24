Берите сейчас, потом будет сложно: Банк России вводит новые правила оформления кредитов – требования ужесточились

В частности, микрофинансовые организации будут обязаны проверить личность клиента по ряду параметров при оформлении онлайн-займов: действительность данных в паспорте, подлинность фотографии, сведения о кредитной истории, номер телефона и других.

Планируется, что такая мера позволит свести к минимуму мошеннические действия, когда кредиты оформляются с использованием чужих персональных данных.

По материалам vnimanie.pro.