Берите сейчас, потом будет сложно: Банк России вводит новые правила оформления кредитов – требования ужесточились

Здание банка в Москве

Здание банка в Москве. Фото: Global Look Press

Начиная с апреля, взять кредит станет труднее.

В России ужесточаются требования к оформлению кредитов, взять денежный займ станет сложнее.

Процедура оформления кредитов претерпит изменения с апреля 2023 года. Касается это не всех банков, а только микрофинансовых организаций.

Банк России намерен обязать их более тщательно проверять документы потенциальных заемщиков.

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В частности, микрофинансовые организации будут обязаны проверить личность клиента по ряду параметров при оформлении онлайн-займов: действительность данных в паспорте, подлинность фотографии, сведения о кредитной истории, номер телефона и других.

Планируется, что такая мера позволит свести к минимуму мошеннические действия, когда кредиты оформляются с использованием чужих персональных данных.

По материалам vnimanie.pro.

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