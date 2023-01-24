Берите сейчас, потом будет сложно: Банк России вводит новые правила оформления кредитов – требования ужесточились

В России ужесточаются требования к оформлению кредитов, взять денежный займ станет сложнее.
Процедура оформления кредитов претерпит изменения с апреля 2023 года. Касается это не всех банков, а только микрофинансовых организаций.
Банк России намерен обязать их более тщательно проверять документы потенциальных заемщиков.
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В частности, микрофинансовые организации будут обязаны проверить личность клиента по ряду параметров при оформлении онлайн-займов: действительность данных в паспорте, подлинность фотографии, сведения о кредитной истории, номер телефона и других.
Планируется, что такая мера позволит свести к минимуму мошеннические действия, когда кредиты оформляются с использованием чужих персональных данных.
По материалам vnimanie.pro.