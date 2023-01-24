Зачем ругаешься, насяльнике? Опрос россиян показал, что кричать на работников бесполезно

В январе среди россиян провели опрос: как они продолжают работу после того, как начальство устроило нагоняй.
46% ответили, что после разноса руководителя трудятся как обычно, и крики на утренней планерке не влияют на их результаты. 44% признались, что начинают работать хуже. И только 4% заявили, что начинают больше стараться. Следовательно, кричать на сотрудников бесполезно — к такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, проводившие исследование.
Они опросили 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет из разных городов России.
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На вопрос, как часто начальство портит им настроение, 24% участников исследования ответили «никогда», 14% — «ежедневно», 15% — «несколько раз в неделю», еще 15% — «несколько раз в месяц» и 14% — «несколько раз в год».