Зачем ругаешься, насяльнике? Опрос россиян показал, что кричать на работников бесполезно

В январе среди россиян провели опрос: как они продолжают работу после того, как начальство устроило нагоняй.

46% ответили, что после разноса руководителя трудятся как обычно, и крики на утренней планерке не влияют на их результаты. 44% признались, что начинают работать хуже. И только 4% заявили, что начинают больше стараться. Следовательно, кричать на сотрудников бесполезно — к такому выводу пришли аналитики портала SuperJob, проводившие исследование.

Они опросили 1600 экономически активных респондентов старше 18 лет из разных городов России.