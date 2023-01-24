Нефертити, Океана: самые безумные имена для девочек, которые россияне дают своим детям

Многие родители уверены, что имена напрямую влияют на судьбу человека. И некоторые стараются выбрать настолько редкое, что это в итоге становится проблемой ребенка.

В России девочек за последние несколько лет называли Голубой, Аленой-Цветочком, Алисой-Нефертити, Росияной, Вишней, Радостью, Океаной и Лисой.

Также в нашей стране подрастают Кассандра, Эстер, Забава, Купава, Береза, Кассиопея, Мадонна, Роксолана, Малина, Панда и Багира.

Но самыми популярными по-прежнему остаются София и Полина.

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