Границы не закрывают: в Госдуме объяснили, зачем сделана предварительная запись для выезжающих из России

Дорога

Фото: Global Look Press

С 1 марта хотят ввести предварительную запись для тех, кто хочет покинуть Россию на автомобиле. Многих эта новость напугала. Глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев прояснил ситуацию.

В 2022 году многие жители РФ уехали. Однако в какой-то момент пересечь границу было сложно. Позже ситуация нормализовалась. Но накануне появилась новость, что с 1 марта могут вступить в силу поправки, согласно которым для пересечения границ России на машине нужно будет заранее резервировать дату и время.

Но теперь в Госдуме объяснили возможное введение такой предварительной записи. Глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев отметил, что это коснется только грузоперевозок.

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Он также рассказал, что поправки в закон должны облегчить жизнь водителям. По его словам, на пунктах пропуска очередь может растягиваться на 12 километров.

«Это поправка связана и регулирует только грузовые автомобильные перевозки, чтобы люди по 7-8 дней не стояли на границе без туалета, еды, без всего, а быстрее довозили товар. Очередь будет электронной. Это не касается легкового, пассажирского транспорта. Поэтому сумасшедшим журналистам советую не делать сенсаций, что границы перекрывают», — высказался депутат, пишет «НСН».

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