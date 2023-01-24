Границы не закрывают: в Госдуме объяснили, зачем сделана предварительная запись для выезжающих из России

Но теперь в Госдуме объяснили возможное введение такой предварительной записи. Глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев отметил, что это коснется только грузоперевозок.

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Он также рассказал, что поправки в закон должны облегчить жизнь водителям. По его словам, на пунктах пропуска очередь может растягиваться на 12 километров.