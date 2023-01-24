Упадет еще ниже! Обрушение доллара довело россиян до нервного срыва — зря хватали

Американский доллар 24 января на московских торгах обрушился в своем курсе на 23 копейки, он продавался на валютной бирже за 68,7 рубля, юань тоже снизился до 10,1 рубля, потеряв 3 копейки. А вот евро пошло на повышение, увеличившись ненамного — всего 1 копейку, до 74,73 рубля.

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Те, кто нахватал долларов за 72 рубля до Нового года, сейчас явно не рады слышать такие показатели. Не исключено, что у кого-то и вовсе случился нервный срыв.

Тем более что финансовый аналитик Сергей Суверов считает, что доллар в этом месяце может достигнуть 65 рублей.

Источник: «Абзац»