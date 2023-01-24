Насыщает воздух ионами и борется с плесенью: этот комнатный цветок должен быть у всех

Обыкновенный плющ знающие цветоводы советуют посадить в своих домах каждому! Ветвистое растение не только отлично насыщает помещение кислородом и поглощает углекислый газ, но и собирает в себе вредные газы.

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Плющ поглощает бензолы, формальдегид и других токсичные вещества, которые могут содержаться в воздухе.

Кроме того, плющ великолепно ионизирует окружающее пространство и впитывает в себя излишнюю влажность, тем самым спасая помещение от плесени.