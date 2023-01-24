Какие комнатные растения привлекают в дом деньги: это настоящий магнит удачи

Еще с древних времен люди верили, что растения обладают определенной аурой и энергией. И если правильно их поставить в доме, то они раскроют в нем денежный поток.

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Толстянка или денежное дерево похоже на россыпь монет на ветвях. Оно работает только тогда, когда за ним хороший уход и внимание. И не терпит небрежности. Если посадить его в красный горшок, эффект вас удивит.

Алоэ стоит поставить в том месте, где вы испытываете тоску, прислушайтесь к себе. Так вы отпугнете негатив из дома его иголочками и впустите поток благосостояния.

Орхидея очень прихотлива и не терпит небрежности. Зато при хорошем обращении уводит из дома сглаз и плохие чужие мысли и привлекает достаток. Потрудитесь над ней и в благодарность она набьет ваш кошелек деньгами.

Источник: lisa.ru.