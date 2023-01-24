Эти два цветка очистят воздух в квартире в два счета: втянут даже формальдегид

Всем знакомые домашние цветки хлорофитум и сансевиерия («Тещин язык» или «Щучий хвост») обладают уникальными очистительными свойствами. Не случайно в былое время эти растения стояли почти в каждой квартире и в любом кабинете в организациях.

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Оба цветка отлично втягивают из воздуха формальдегид и очищают помещение от пыли.

«Щучий хвост» также великолепно поглощает азотистые соединения и другие вредные летучие вещества. Также цветок активно выделяет кислород и поглощает углекислый газ. Их рекомендуется ставить на кухне и рядом с компьютером в рабочем кабинете.

Хлорофитум впитывает токсины и продукты распада. Их советуют ставить в банях и домах, где есть открытый огонь. Цветок называют «легкими дома» за его уникальную способность очищать воздух. Всего за два дня он выводит из комнаты до 90% токсинов.

Источник: marieclaire.ru