Какое комнатное растение лучше других поглощает токсины из воздуха: в квартире обязательно!

Обычный хлорофитум, который раньше стоял в каждом доме и учреждении, является отличным очистителем воздуха. Эта простая «трава» не только легко вписывается в любой интерьер, очень неприхотлива, но и способна втягивать в себя все лишнее для человека.

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Хлорофитум некоторые цветоводы называют еще «легкими дома». Растение поглощает из воздуха токсины, формальдегид, продукты распада, которые образуются при горении. Поэтому цветок рекомендуют ставить на кухне.