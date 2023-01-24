Толпы у касс судорожно считают рубли: оглашены новый курс доллара и прогноз на конец месяца

Как видим, максимальное падение продемонстрировала американская валюта, евро повысился, а китайские деньги остаются стабильными.

Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что доллар будет падать и дальше. И к концу января укрепиться в позиции 65-66 рублей за банкноту.

Он считает, что данный курс будет диктовать не Центробанк, а естественное экономическое положение дел, а именно продажи экспортеров.

Источник: «Абзац».