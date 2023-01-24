Толпы у касс судорожно считают рубли: оглашены новый курс доллара и прогноз на конец месяца

На 24 января Центральный банк России огласил официальные курсы валют. Доллар главный регулятор страны предложил продавать за 68,63 рубля (-0,04). Юань – за 10,11 рубля (-0,01). Евро – за 74,73 рубля (+0,39).
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Как видим, максимальное падение продемонстрировала американская валюта, евро повысился, а китайские деньги остаются стабильными.
Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что доллар будет падать и дальше. И к концу января укрепиться в позиции 65-66 рублей за банкноту.
Он считает, что данный курс будет диктовать не Центробанк, а естественное экономическое положение дел, а именно продажи экспортеров.
Источник: «Абзац».