Толпы у касс судорожно считают рубли: оглашены новый курс доллара и прогноз на конец месяца

Толпы у касс судорожно считают рубли: оглашен новый курс доллара и прогноз на конец месяца

Доллары. Фото: Global Look Press

Никто не ожидал от американской валюты такого сюрприза.

На 24 января Центральный банк России огласил официальные курсы валют. Доллар главный регулятор страны предложил продавать за 68,63 рубля (-0,04). Юань – за 10,11 рубля (-0,01). Евро – за 74,73 рубля (+0,39).

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Как видим, максимальное падение продемонстрировала американская валюта, евро повысился, а китайские деньги остаются стабильными.

Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что доллар будет падать и дальше. И к концу января укрепиться в позиции 65-66 рублей за банкноту.

Он считает, что данный курс будет диктовать не Центробанк, а естественное экономическое положение дел, а именно продажи экспортеров.

Источник: «Абзац».

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