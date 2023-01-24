«Боль мира»: Василиса Володина предупредила людей о надвигающемся обострении – дата известна

Телеведущая и астролог Василиса Володина 24 января предупредила – в этот день грядет обострение. Оно коснется эмоций, которые нахлынут из-за особенного расположения планет и созвездий. Исследователь дала советы в Telegram-канале, как справиться с происходящим и чем лучше заняться, чтобы стало легче.

«Луна путешествует по знаку Рыб, растворяя мысли и целиком погружая в чувства. Свои, чужие — все одно. Боль мира ощущается как своя боль. Хорошая новость в том, что благотворительность сейчас доступна каждому, а значит эмоции дня можно легко сублимировать в помощь.

А вот от пассивного пережевывания эмоций лучше воздержаться. Если нахлынуло — беритесь за дело, любое. Хоть подъезд мыть, хоть снег убирать — и миру на пользу и самому легче», - рекомендует астролог.

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