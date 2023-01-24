За россиянами теперь будут следить камеры: одна провинность – минус 1000 рублей из зарплаты

За россиянами теперь будут следить камеры: одна провинность – минус 1000 рублей из зарплаты

Россиян начнут штрафовать по камерам. Фото: Global Look Press

Многие из нас напрасно считают, что соблюдение общественных правил - нечто необязательное.

Россиян уже с к концу января начнут массово штрафовать на дорогах за нарушение важного правила ГИБДД, которое многие игнорируют.

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Речь идет о ремне безопасности, который должен быть пристегнут как на водителе, так и на пассажирах, включая тех, кто расположился на задних креслах авто.

1000 рублей теперь нужно будет заплатить каждому в качестве штрафа, кого поймает на дороге с нарушением специально установленная камера. А таковых по стране планируют разместить множество.

Источник: akket.com.

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