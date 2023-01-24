За россиянами теперь будут следить камеры: одна провинность – минус 1000 рублей из зарплаты

Речь идет о ремне безопасности, который должен быть пристегнут как на водителе, так и на пассажирах, включая тех, кто расположился на задних креслах авто.

1000 рублей теперь нужно будет заплатить каждому в качестве штрафа, кого поймает на дороге с нарушением специально установленная камера. А таковых по стране планируют разместить множество.

Источник: akket.com.