За россиянами теперь будут следить камеры: одна провинность – минус 1000 рублей из зарплаты

Россиян уже с к концу января начнут массово штрафовать на дорогах за нарушение важного правила ГИБДД, которое многие игнорируют.
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Речь идет о ремне безопасности, который должен быть пристегнут как на водителе, так и на пассажирах, включая тех, кто расположился на задних креслах авто.
1000 рублей теперь нужно будет заплатить каждому в качестве штрафа, кого поймает на дороге с нарушением специально установленная камера. А таковых по стране планируют разместить множество.
Источник: akket.com.