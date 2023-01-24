Страшная новость разбудила россиян: счета заморожены, денег нет — смотрим себя в списке

Страна предъявила нашей стране санкционный список, в котором огласила свое страшное решение. Финны объявили о заморозке счетов людей, которые проживают в России. Все, что было нажито теперь обнулилось для них.

Санкция касается как физических, так и юридических лиц. Всего за несколько дней работы Финляндия успела заморозить активы российских граждан и компаний на сумму в размере 187 млн евро. И этот процесс только начался.

Источник: akket.com.