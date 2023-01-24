110 рублей – не предел: цена доллара шокирует, предупредил экономист

Начало года неожиданно преподнесло сюрприз в нефтесфере. Цена на российскую марку Urals на бирже рухнула до 38 долларов за баррель. Шоком стал факт, что стоимость оказалась значительно ниже введенного «потолка» в Европе.

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Такая «акция» была разовой, но насторожила экономистов. Поскольку в случае ее повторения ситуация отразится на курсе валют. Рубль тогда просядет намного сильнее, и декабрьские скачки доллара покажутся цветочками. Экономист Алексей Кричевский объяснил сайту «Царьград», что тогда произойдет с ценой на доллар.