110 рублей – не предел: цена доллара шокирует, предупредил экономист

Начало года неожиданно преподнесло сюрприз в нефтесфере. Цена на российскую марку Urals на бирже рухнула до 38 долларов за баррель. Шоком стал факт, что стоимость оказалась значительно ниже введенного «потолка» в Европе.
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Такая «акция» была разовой, но насторожила экономистов. Поскольку в случае ее повторения ситуация отразится на курсе валют. Рубль тогда просядет намного сильнее, и декабрьские скачки доллара покажутся цветочками. Экономист Алексей Кричевский объяснил сайту «Царьград», что тогда произойдет с ценой на доллар.
«Если мы все-таки будем ориентироваться на уровень в 40 долларов за баррель, то доллар у нас должен будет стоить порядка 110–120 рублей. На этом, в принципе, можно этот разговор и закончить», - поведал экономист Алексей Кричевский сайту «Царьград».