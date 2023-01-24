«Визгов было на всю Турцию»: дочь Славы раскрыла, как узнала о своей беременности

Исполнительница Александра Морозова рассказала, как рассекретилось ее «интересное» положение.

Дочь Славы отдыхала в Турции. Именно тогда пришел анализ крови, который показал беременность Морозовой.

Дело в том, что Саша догадывалась о своем положении. Поэтому перед отдыхом сделала анализ. Результат стал известен, когда дочь Славы находилась в Турции.

«И вот в Турции сидим с подругой в ресторане, отдыхаем… И тут мне приходит смс-сообщение с результатами. Смотрю, а там показывает, что у меня первая неделя беременности!», – вспомнила Александра.

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