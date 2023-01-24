«Визгов было на всю Турцию»: дочь Славы раскрыла, как узнала о своей беременности

Исполнительница Александра Морозова рассказала, как рассекретилось ее «интересное» положение.
Дочь Славы отдыхала в Турции. Именно тогда пришел анализ крови, который показал беременность Морозовой.
Дело в том, что Саша догадывалась о своем положении. Поэтому перед отдыхом сделала анализ. Результат стал известен, когда дочь Славы находилась в Турции.
«И вот в Турции сидим с подругой в ресторане, отдыхаем… И тут мне приходит смс-сообщение с результатами. Смотрю, а там показывает, что у меня первая неделя беременности!», – вспомнила Александра.
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«Настя была первая, кто узнал. Визгов было на всю Турцию. Остальной мой отдых прошел на диком волнении, я переживала и боялась лишний раз встать. Настя в это время занималась экстремальными видами спорта, а я сидела в теньке, могла загорать только до 11:00 и все такое», – добавила беременная знаменитость в своем микроблоге.
Напомним, ранее родительница Александры Морозовой поделилась кадрами с УЗИ беременной артистки.