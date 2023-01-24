«Зависит от пола, возраста и уровня физической активности»: диетолог рассказала, как правильно есть выпечку

Стало известно, какая существует норма для того, чтобы полакомиться выпечкой.
Диетолог Антонина Стародубова напомнила, что нельзя есть мучное каждый день.
«Пироги и другая выпечка – достаточно калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру», – отметила диетолог.
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Эксперт назвала вес выпечки, которую можно съесть без вреда для здоровья.
«Рекомендуемая калорийность рациона зависит от пола, возраста и уровня физической активности. С учетом этого и пищевой ценности продукта можно определить и порцию выпечки, которую можно съесть. Но в любом случае она не должна превышать 150 – 200 граммов, это 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка большого пирога, и, конечно, не стоит употреблять выпечку ежедневно», – заключила диетолог в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее эксперт рассказала, кому противопоказано пить энергетики.