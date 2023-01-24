«Зависит от пола, возраста и уровня физической активности»: диетолог рассказала, как правильно есть выпечку

Стало известно, какая существует норма для того, чтобы полакомиться выпечкой.

Диетолог Антонина Стародубова напомнила, что нельзя есть мучное каждый день.

«Пироги и другая выпечка – достаточно калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру», – отметила диетолог.

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Эксперт назвала вес выпечки, которую можно съесть без вреда для здоровья.