«Зависит от пола, возраста и уровня физической активности»: диетолог рассказала, как правильно есть выпечку

Выпечка

Выпечка. Фото: Global Look Press 

Даже здоровым людям стоит быть осторожнее при употреблении мучного.

Стало известно, какая существует норма для того, чтобы полакомиться выпечкой.

Диетолог Антонина Стародубова напомнила, что нельзя есть мучное каждый день.

«Пироги и другая выпечка – достаточно калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру», – отметила диетолог.

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Эксперт назвала вес выпечки, которую можно съесть без вреда для здоровья.

«Рекомендуемая калорийность рациона зависит от пола, возраста и уровня физической активности. С учетом этого и пищевой ценности продукта можно определить и порцию выпечки, которую можно съесть. Но в любом случае она не должна превышать 150 – 200 граммов, это 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка большого пирога, и, конечно, не стоит употреблять выпечку ежедневно», – заключила диетолог в беседе с ria.ru.

Напомним, ранее эксперт рассказала, кому противопоказано пить энергетики.

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