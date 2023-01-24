Что происходит с ценами на аренду жилья в 2023 году: снимать некому - спрос ниже предложения

Цены на аренду квартир в стране обвалились в 2022 году. По состоянию на январь наступившего года, падение составило 19% по сравнению с прошлым январем. Ситуация сложилась так потому, что основные квартиросъемщики уехали из страны, кто-то вернулся к себе на родину.

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Тенденция с оттоком человеческого капитала будет сохраняться, считает политолог Илья Геращенко. А это значит, что и стоимость аренды квартир будет неизбежно падать. Поскольку предложений на рынке больше, чем спроса.

«Ждать повышение цен на рынке аренды жилья я бы не стал, по крайней мере пока предложение существенно больше спроса», - заключил эксперт в беседе с mk.ru.\

Зимний спрос всегда невелик, объясняет заместитель директора Управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. Но с наступлением тепла ситуация в этот раз едва ли изменится.