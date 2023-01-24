«По поводу и без»: названы знаки зодиака, нервы которых похожи на оголенный провод

Стало известно, кто из знаков зодиака является самым нервным.

Лидерами среди взрывных знаков оказались представители огненной стихии. Они, как пламя, подвержены вспышкам беспокойства.

Так, самыми нервными оказались Стрельцы:

«Нервничает он по поводу и без, без причины грубит людям и вспыхивает быстрее, чем бочка бензина, в которой попытались потушить окурок».

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Еще один беспокойный представитель огненной стихии – Овен.

«Овен вечно чем-то недоволен, потому и нервный. Представители этого знака часто имеют дело с внутренними конфликтами, да и страдают от этого не только они сами. Нервозные состояния Овна ищут выхода, и, к сожалению, находят его в лице тех, кто рядом. Неважно, есть ли повод для стычки, Овен его сам найдет», – отметили в SovJen.ru.