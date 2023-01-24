На «Госуслугах» появится возможность входа в личный кабинет с помощью биометрии

Стало известно, что на сайте «Госуслуги» появится альтернативный способ входа в личный кабинет.

Напомним, что на данный момент для входа на «Госуслуги» действует двухфакторная аутентификация (через логин и пароль с подтверждением по смс). Этот способ считается самым безопасным.

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Однако с первого февраля пользователи сайта смогут войти в личный кабинет при помощи биометрии.