Хоть на край света: прямые рейсы из России есть в 32 страны - какие

Ограничение передвижения россиян по Европе не являются поводом покидать страну. Из России можно прямо сейчас совершить прямые перелеты в 32 государства. Список внушительный, куда входят практически все части света.

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Напрямую без пересадок можно отправиться в Азербайджан, Алжир, Армению, Афганистан, Бахрейн, Белоруссию, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизию, Китай, на Кубу, Лаос, Мальдивы, Монголию, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сербию, Таджикистан, Шри-Ланку, Эфиопию.

Также вскоре откроются прямые рейсы в ЮАР, ведутся переговоры со странами Малайзии.

По материалам сайта РИА Новости