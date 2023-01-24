«Время задвинуть личные амбиции»: Глоба предупредил о важном 24 января

Астролог Богдан Глоба – младший представитель знаменитой семьи звездочетов Глоба. Он регулярно дает прогнозы людям на грядущие дни, и 24 января не стало исключением. На эту дату эксперт спрогнозировал появление на первом плане по-настоящему важных решений. Если, конечно, следовать совету эксперта.

«Вторник ставит крупные вопросы во главу углу. Уделяйте внимание тому, что действительно важно, и не разменивайтесь на мелочи. Время задвинуть личные амбиции на второй план», - предупредил Глоба.

По прогнозу Глобы-младшего, вся наступившая неделя с 23 по 29 января будет изобиловать переменчивыми и быстротечными событиями. Причем, их бу дет в избытке как в личной, так и в общественной сфере.

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