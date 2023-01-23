Вызывают зависимость: эксперт рассказала, кому противопоказано пить энергетики

Энергетические напитки

Энергетические напитки. Фото: Global Look Press 

Нутрициолог Екатерина Новикова поделилась важной информацией.

Специалист по правильному питанию отметила, какой вред приносят энергетические напитки. 

Помимо большого количества сахара, в энергетических напитках содержится кофеин. Он провоцирует нервное возбуждение. При регулярном употреблении энергетики сбивают режим  сна. И может появиться зависимость от напитка.

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«Пить энергетики категорически запрещено беременным и кормящим женщинам, пожилым и тем, кто страдает расстройствами психики. Они могут быть опасны еще и для тех, у кого есть проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами», – отметили в vnimanie.pro.

Напомним, ранее был назван способ забыть тягу к сладкому.

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