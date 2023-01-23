Срочно уберите со стола: названы продукты, из-за которых быстро желтеют зубы и портится улыбка

За здоровьем нужно следить. Многие боятся ходить к стоматологам и стараются самостоятельно следить за гигиеной полости рта. Однако зубная паста не всегда спасает от кариеса и желтизны. Некоторые не подозревают, что на цвет эмали влияют продукты питания и напитки.
Стоматологический гигиенист и эксперт бренда PRESIDENT Дарья Фомина назвала продукты, которые провоцируют неприятный запах изо рта и желтизну на зубах.
Улыбку портят, в первую очередь, кофе и десерты с какао. Многим сладкоежкам станет грустно, но шоколадом также не стоит злоупотреблять. Для многих будет удивлением, но чай тоже нельзя назвать безобидным — из-за него зубы желтеют особенно быстро.
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Также эксперт предупредила, что фрукты и овощи могут стать причиной ухудшения цвета зубов. Так от красных ягод и сока из них зубы со временем приобретут желтоватый оттенок. Морковь, свекла и шпинат имеют схожее свойство.
В списке оказались и некоторые приправы, в частности, карри и паприка. Из-за них улыбка может перестать быть белоснежной, об этом Фомина рассказала порталу «А теперь внимание!».