Срочно уберите со стола: названы продукты, из-за которых быстро желтеют зубы и портится улыбка

Улыбку портят, в первую очередь, кофе и десерты с какао. Многим сладкоежкам станет грустно, но шоколадом также не стоит злоупотреблять. Для многих будет удивлением, но чай тоже нельзя назвать безобидным — из-за него зубы желтеют особенно быстро.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также эксперт предупредила, что фрукты и овощи могут стать причиной ухудшения цвета зубов. Так от красных ягод и сока из них зубы со временем приобретут желтоватый оттенок. Морковь, свекла и шпинат имеют схожее свойство.

В списке оказались и некоторые приправы, в частности, карри и паприка. Из-за них улыбка может перестать быть белоснежной, об этом Фомина рассказала порталу «А теперь внимание!».