Лишитесь волос очень быстро: россиян предупредили, какой шампунь нельзя покупать ни в коем случае

Она также подчеркнула, что из-за некачественного товара волосы могут вскоре начать выпадать.

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Если шампунь просрочен, то его не должно быть на полках магазинов, но некоторые продавцы за этим не следят. А те кто думает, что бытовая химия «живет вечно», сильно ошибаются. Нужно помнить, что срок годности шампуня составляет 1–2 года.

По этой причине нужно всегда смотреть на дату производства, если вы не хотите облысеть. А если на упаковке не указана такая информация, то покупать этот шампунь точно не стоит. Об этом Светлана поведала порталу «А теперь внимание!».