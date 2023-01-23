Превратятся в «кирпичи»: россиянам рассказали о массовом отключении смартфонов

Примечательно, что основатель LiveInternet Герман Клименко уже прокомментировал слухи. Он вынужден был признать, что если такое случится, то россиянам придется ходить с «кирпичами».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Есть большая проблема — отсутствие достойных российских аналогов. Эксперт считает, что возможно отечественные специалисты сделают ПО, которое можно будет установить на разные смартфоны, в том числе на смарфоны китайского производства.

«Мы полностью зависим от китайских товарищей, от того, согласятся ли они ставить наше программное обеспечение на свое «железо». Такие телефоны в любом случае будут отставать от мировых стандартов, потому что китайцы станут выпускать их вовсе не на современных фабриках. Тем не менее какого-то качества «железо» у нас будет», — высказался Клименко в беседе с МК.

При этом он подчеркнул, что пока речь идет только о возможном потенциальном сотрудничестве.