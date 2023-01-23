Превратятся в «кирпичи»: россиянам рассказали о массовом отключении смартфонов

На Россию продолжают накладывать санкции. Закрытие ряда магазинов расстроило россиян в 2022 году. Также перестали работать некоторые зарубежные системы, такие как Apple Pay. А теперь эксперты опасаются массового отключения смартфонов на базе операционных систем iOS и Android из-за санкций против РФ.
Примечательно, что основатель LiveInternet Герман Клименко уже прокомментировал слухи. Он вынужден был признать, что если такое случится, то россиянам придется ходить с «кирпичами».
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Есть большая проблема — отсутствие достойных российских аналогов. Эксперт считает, что возможно отечественные специалисты сделают ПО, которое можно будет установить на разные смартфоны, в том числе на смарфоны китайского производства.
«Мы полностью зависим от китайских товарищей, от того, согласятся ли они ставить наше программное обеспечение на свое «железо». Такие телефоны в любом случае будут отставать от мировых стандартов, потому что китайцы станут выпускать их вовсе не на современных фабриках. Тем не менее какого-то качества «железо» у нас будет», — высказался Клименко в беседе с МК.
При этом он подчеркнул, что пока речь идет только о возможном потенциальном сотрудничестве.