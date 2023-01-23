Кто может получить отсрочку от армии весной

IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от службы в армии весной. Сделать это нужно будет на Госуслугах с 23 января по 6 февраля.
Правда, подходить надо по следующим критериям:
– гражданство РФ;
– от 18 до 27 лет (родившиеся с 01.04.1996 по 15.07.2005);
– работа по трудовому договору;
– высшее образование по специальностям из перечня;
– продолжительность работы в период с 1.04.22 по 31.03.23 г.;
– не менее 11 месяцев в текущей аккредитованной компании;
– менее 11 месяцев при трудоустройстве в IT-компанию в течение года после окончания вуза.
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