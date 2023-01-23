Какой комнатный цветок нельзя ставить в супружеской спальне: охладит мужа

Многие из нас любят кактусы за их интересный внешний вид и непритязательность. Однако это комнатное растение может привнести в дом не только эстетику.

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Некоторые верят, что кактусы способны охладить любовный пыл мужа. Поэтому, если для вас важны физические отношения с супругом, лучше унести этот цветок в кабинет, где ему самое место.

А все из-за того, что кактус способен притягивать к себе электромагнитное излучение от компьютера. По крайней мере, так утверждают цветоводы-мистики.

Кроме того, многие убеждены, что иголочки кактуса охраняют дом от сглаза и негативного влияния извне. И ставят этот цветок для защиты помещения.

Источник: roomflower.ru.