Ozon привел в бешенство клиентов новыми правилами: а есть ли смысл тут закупаться?

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Не так давно всем клиентам онлайн-магазина давали гарантию на все товары сроком в 365 дней. Теперь же этот период для простых пользователей сократили до 30 дней, те, кто имеет статус Premium получает гарантию в 60 дней.

Гарантия в 365 дней тоже все еще распространяется на ряд товаров. Но теперь в ее список входят исключительно технически-сложные товары вроде смартфонов и телевизоров.