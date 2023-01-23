Какую дрянь нашли в российской сметане: раскрываем список подделок от экспертов

Фитостериды, то есть растительные жиры, эксперты Роскачества нашли в 8% проверенной российской сметаны (20%). Такой продукт просто не имеет права именоваться сметаной.

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Однако производители своими названиями, напротив, всячески пытались намекнуть на то, что их товар имеет какие-то особенные природные свойства.

Судите сами, вот список тех, чья сметана обозначена экспертами Роскачества, как фальсификат: «Аннушкина ферма», «Вятская», «Сметана домашняя», «Новая деревня», «Отборная», «Пятигорская», Vita.