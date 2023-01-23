Доллар готовит новый сюрприз: финансист сделал важное предупреждение

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Укрепиться доллар может также на фоне более решительного настроя ФРС на борьбу с инфляцией в этом году, чем сейчас ожидают рынки. Сыграть на укрепление доллара может и геополитическая ситуация в мире.

По материалам 1prime.ru.