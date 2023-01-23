Доллар готовит новый сюрприз: финансист сделал важное предупреждение

Финансовые аналитики уверены, что американская валюта еще преподнесет неприятный сюрприз — начнет заметно укрепляться после небольшого снижения.
На это указывает целый ряд факторов.
«Статистика по экономике США ухудшается в последние месяцы, поэтому мы полагаем, что дно экономического спада еще впереди», — говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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Укрепиться доллар может также на фоне более решительного настроя ФРС на борьбу с инфляцией в этом году, чем сейчас ожидают рынки. Сыграть на укрепление доллара может и геополитическая ситуация в мире.
По материалам 1prime.ru.