«Справедливые цены», «Низкие цены»: магазины вывели на чистую воду — врут, чтобы вытянуть деньги из покупателей

Покупательная способность населения в последнее время заметно снизилась. Это побуждает маркетологов придумывать новые уловки для того, чтобы покупатель на кассе магазина отдал как можно больше денег.

Самая известная — это акционные предложения. Товары по акции люди покупают охотно, по умолчанию веря в то, что на них снижены цены. А это не всегда так. Часто цену повышают накануне распродажи, чтобы потом якобы ее снизить.

Еще один любимый трюк — ротация товаров в магазине, когда его переставляют с полки на полку. Самый дорогой товар размещают на уровне глаз, мелкий — рядом с кассой, чтобы побудить сделать спонтанную покупку.

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