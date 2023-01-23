«Справедливые цены», «Низкие цены»: магазины вывели на чистую воду — врут, чтобы вытянуть деньги из покупателей

Торговый центр

Торговый центр. Фото: Global Look Press

Специалисты рассказали, на какие маркетинговые уловки идут магазины ради выручки.

Покупательная способность населения в последнее время заметно снизилась. Это побуждает маркетологов придумывать новые уловки для того, чтобы покупатель на кассе магазина отдал как можно больше денег.

Самая известная — это акционные предложения. Товары по акции люди покупают охотно, по умолчанию веря в то, что на них снижены цены. А это не всегда так. Часто цену повышают накануне распродажи, чтобы потом якобы ее снизить.

Еще один любимый трюк — ротация товаров в магазине, когда его переставляют с полки на полку. Самый дорогой товар размещают на уровне глаз, мелкий — рядом с кассой, чтобы побудить сделать спонтанную покупку.

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В арсеналах маркетологов есть слова-триггеры, которые побуждают купить товар. Так работают, например, цветные ценники с надписью типа «всего 99 рублей». Внушение кроется часто даже в самом названии магазина — «Низкие цены», «Справедливые цены» и т.п. Также торговые сети очень любят писать на ценниках 99,90 вместо 100 рублей, или 39,99 вместо 40 рублей, рассчитывая на то, что подсознательно данный продукт казался покупателю дешевле.

По материалам 1prime.ru.

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