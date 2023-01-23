В январе! Сбербанк объявил об отключении: переводы «как раньше» невозможны

Сбербанк предупредил своих клиентов, что в январе прекратят свою работу устаревшие версии мобильного приложения организации.
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Пользователям старого «Сбербанка онлайн» предложили использовать веб-версию или обновить приложение в офисе.
В Сбере пояснили, что на самом деле это коснется небольшого количества пользователей, кроме того, добавили, что клиентов об этом оповещали заблаговременно и не один раз.
Владельцы смартфонов системы Android могут обновить приложение на сайте Сбербанка или в RuStore, а те, у кого телефоны с iOS должны обратиться в отделение организации.
Источник: РИА Новости.