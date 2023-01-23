Россияне на низком старте: заявлено, что доллар скоро сокрушительно упадет — ненадолго

Из-за нового бюджетного правила, которое начинает действовать в России, курс доллара может резко просесть. Об этом заявили сразу несколько экспертов.

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Финансовый аналитик Сергей Суверов считает, что продажа юаней в рамках бюджетного правила укрепит отечественную валюту приблизительно до 65 рублей за доллар. Однако это будет носить краткосрочный характер из-за стоимости нефти.