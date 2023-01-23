«Когда наталкивались на стену»: Володина обрадовала людей новым предсказанием — перемены неизбежны

Василиса Володина в своем новом предсказании на 23 января обрадовала людей, стремящихся к изменениям в жизни. Сейчас на небе сложилась благоприятная обстановка, при которой Уран вернулся в свое директное движение спустя пять месяцев ретроградности.
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Человечество вступает в период, когда перемены в жизни неизбежны. Причем, они коснутся как общественного, так и личного.
«В отдельных судьбах заканчивается период холостых оборотов, когда все попытки изменить жизнь наталкивались на стену. Радуемся за этих счастливцев и смотрим в будущее с надеждой», — написала звездочет в Telegram.