«Когда наталкивались на стену»: Володина обрадовала людей новым предсказанием — перемены неизбежны

Василиса Володина в своем новом предсказании на 23 января обрадовала людей, стремящихся к изменениям в жизни. Сейчас на небе сложилась благоприятная обстановка, при которой Уран вернулся в свое директное движение спустя пять месяцев ретроградности.

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Человечество вступает в период, когда перемены в жизни неизбежны. Причем, они коснутся как общественного, так и личного.