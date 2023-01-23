Нужен всем, у кого линолеум: какой комнатный цветок поглощает испарения стройматериалов

Алоэ или столетник выращивали на своих подоконниках еще наши бабушки. И не случайно. Кроме того, что его активно применяют в народной медицине, растение помогает очищать воздух от вредных испарений.
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Алоэ просто незаменимо в домах и квартирах, где пол застелен линолеумом, поскольку оно поглощает химические вещества, выделяемые из стройматериалов.
Кроме того, многие верят, что алоэ позитивно влияет и на ауру человека, создавая вокруг себя положительную энергию, спасая в том числе от сглаза и порчи.
Источник: roomflower.ru.