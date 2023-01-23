Нужен всем, у кого линолеум: какой комнатный цветок поглощает испарения стройматериалов

Алоэ просто незаменимо в домах и квартирах, где пол застелен линолеумом, поскольку оно поглощает химические вещества, выделяемые из стройматериалов.

Кроме того, многие верят, что алоэ позитивно влияет и на ауру человека, создавая вокруг себя положительную энергию, спасая в том числе от сглаза и порчи.

Источник: roomflower.ru.