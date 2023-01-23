«Ждем появления новых лиц, олицетворяющих собой перемены»: Василиса Володина назвала дату

Телеведущая, известный астролог Василиса Володина в своем новом астропрогнозе на новый день января, 23 число, сообщила важное. На небе возвращается к своему привычному движению Уран, который влечет за собой появление знаковой персоны. Подробности исследовательница изложила в своем Telegram-канале.

«Сегодня становится директным Уран после пяти месяцев ретроградности. Нам предстоит прожить первое беспрепятственное движение покровителя революционеров и изобретателей после его двухлетнего противостояния с Сатурном.