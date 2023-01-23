Назван женский парфюм, от которого мужчины сходят с ума: работает импульс аромата

Назван женский парфюм, от которого мужчины сходят с ума: работает импульс аромата

Духи. Фото: Global Look Press

Сильная половина человечества считает эти духи самыми притягательными.

Конечно, женщины, покупая духи, ориентируются прежде всего на свой вкус. Но согласитесь, хочется, чтобы на аромат реагировали и мужчины.

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На какие духи всегда оборачивается вслед сильная половина человечества, выяснили эксперты. Мужчины не могут пройти мимо такого запаха, импульсивно реагируя на него.

И, прежде всего, это парфюм с запахом цветов. На второе место по притягательности мужчины поставили сладкий парфюм. И на третьем оказались духи с фруктовыми нотками.

Источник: Irish Mirror.

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