Назван женский парфюм, от которого мужчины сходят с ума: работает импульс аромата

Конечно, женщины, покупая духи, ориентируются прежде всего на свой вкус. Но согласитесь, хочется, чтобы на аромат реагировали и мужчины.
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На какие духи всегда оборачивается вслед сильная половина человечества, выяснили эксперты. Мужчины не могут пройти мимо такого запаха, импульсивно реагируя на него.
И, прежде всего, это парфюм с запахом цветов. На второе место по притягательности мужчины поставили сладкий парфюм. И на третьем оказались духи с фруктовыми нотками.
Источник: Irish Mirror.