Какой комнатный цветок оберегает любовь и гармонию в доме: популярный и неприхотливый

Издавна хранительницы очага верили, что герань способна уберечь гармонию и любовь в доме, поскольку она распространяет позитивную энергию вокруг. И, словно антенна, ловит на себя окружающий негатив.

Считается, что благодаря герани темные силы обходят дом стороной. Но нужно наблюдать за цветком. Если герань заболела или завяла – это дурной знак.

А еще герань отпугивает из дома насекомых. Там, где ее посадят, комаров, мошек и мух вы не увидите.

Источник: roomflower.ru.