«Зарплату не получают!»: новый курс доллара довел до истерики россиян – угроза нищеты

«Зарплату не получают!»: новый курс доллара довел до истерики россиян – угроза нищеты

Доллары. Фото: Global Look Press

Некоторые аналитики считают, что сильное укрепление рубля не очень-то нужно нашим людям.

Финансовый аналитик Ян Арт огласил новую цифру по курсу доллара на конец января. Он считает, что тут нужно смотреть на те данные, что заложены в федеральном бюджете.

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В текущем году это 68 рублей за доллар. Он допускает, что отечественная валюта способна укрепиться больше, но это не слишком хорошая новость экономики России.

«Все, что выше, – нездоровый бюджет, поэтому не нужно радоваться излишнему укреплению рубля, если оно будет. А то некоторые радуются-радуются, а потом зарплату не получат. Кому это надо?» - заявил Арт.

Источник: «Абзац».

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