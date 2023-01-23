«Зарплату не получают!»: новый курс доллара довел до истерики россиян – угроза нищеты

В текущем году это 68 рублей за доллар. Он допускает, что отечественная валюта способна укрепиться больше, но это не слишком хорошая новость экономики России.

«Все, что выше, – нездоровый бюджет, поэтому не нужно радоваться излишнему укреплению рубля, если оно будет. А то некоторые радуются-радуются, а потом зарплату не получат. Кому это надо?» - заявил Арт.

Источник: «Абзац».