Легкое пике или тяжелый крах: на сколько упадут цены на недвижимость в ближайшее время

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Кричевский объяснил, что на рынке образовалось превышение предложений. Спрос упал еще и потому, что ощутимое количество экономически активного, платежеспособного населения страны эмигрировало, а льготная ипотека повысилась. К тому же, банки не собираются понижать ставки по жилищным кредитам. И продавцы на этом фоне продолжат снижать цены.