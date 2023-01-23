Легкое пике или тяжелый крах: на сколько упадут цены на недвижимость в ближайшее время

Эксперт по недвижимости, экономист Алексей Кричевский в интервью сайту mk.ru раскрыл, как обстоит дело на рынке жилья в России. Поскольку в 2022 году цены на новостройки не просто остановились, а даже начали заметно снижаться, людей очень сильно волнует, что же будет в наступившем 2023 году.
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Кричевский объяснил, что на рынке образовалось превышение предложений. Спрос упал еще и потому, что ощутимое количество экономически активного, платежеспособного населения страны эмигрировало, а льготная ипотека повысилась. К тому же, банки не собираются понижать ставки по жилищным кредитам. И продавцы на этом фоне продолжат снижать цены.
«В текущей ситуации, при отсутствии на рынке платежеспособного спроса и огромном количестве предложения, можно выторговать себе очень хороший дисконт. Иногда он доходит до 15% при рядовой продаже, а при срочной — до 30%, особенно если есть обременение в виде ипотеки», — признал эксперт.