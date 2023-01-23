«Расставляйте приоритеты»: Глоба предупредил о важном 23 января

Астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, регулярно дает советы людям, которые ему подсказывают звезды. Эксперт не сделал исключений и 23 января, рассказав, какие события ждут всех нас, а также дал важные советы в случае непредвиденных обстоятельств.

«Понедельник подбрасывает самых разных дел. Расставляйте приоритеты и не бойтесь делегировать ответственность. Если появляются чувства грусти и одиночества, то спешите развеять их в кругу близких людей», - посоветовал Глоба-младший у себя в Telegram-канале.

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Вся неделя с 23 по 29 января будет насыщена, по словам Глобы, переменчивыми и быстротекущими событиями. Причем, относиться они будут как к личной, так к общественной сфере.