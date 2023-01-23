«До 30%»: что происходит с ценами на квартиры в 2023 году – эксперт по недвижимости дает золотой совет

2022 год преподнес немало неожиданностей рынку недвижимости в России. К концу периода спрос превышал предложение, а дисконт на новостройки составлял немыслимые проценты. Сохранится ли этот тренд в наступившем году, рассказал эксперт по недвижимости, экономист Алексей Кричевский сайту mk.ru.

«Тренд на снижение цен на вторичку будет продолжаться и, возможно, даже ускоряться, поскольку на рынке предложения становится все больше как из-за уехавших из страны, так и из-за тех, кто прогадал с вложениями или не тянет ежемесячные платежи по ипотеке. Поэтому можно говорить о том, что цены к концу года снизятся как минимум на 7-8%, как максимум — вплоть до 20%», - предрек эксперт.

Только это не означает, что жилье россиянам станет доступнее. Банки не планируют понижать ставки по ипотеке, будут более пристально рассматривать заявки и разворачивать заемщиков еще на этапе скоринга. Да и квартиры в топовых городах и не думают снижаться – это Москва, Петербург, Сочи, Геленджик, где цена за «квадрат» доходит до 200 тыс рублей.

Однако, предложений с «квадратами» по 50 тыс руб. немало, отмечает Кричевский. И дает совет: если есть возможность и необходимость приобретать жилье, нужно делать это в начавшемся году.

«В текущей ситуации, при отсутствии на рынке платежеспособного спроса и огромном количестве предложения, можно выторговать себе очень хороший дисконт. Иногда он доходит до 15% при рядовой продаже, а при срочной — до 30%, особенно если есть обременение в виде ипотеки», - обосновал эксперт.

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