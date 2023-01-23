Когда и на сколько повысят зарплаты бюджетникам: эксперты раскрыли цифры

В России насчитывается порядка 14 млн работников бюджетной сферы. Это работники медицинской, образовательной, культурной сферы. Их зарплаты напрямую зависят от размера МРОТ, который с 1 января наступившего года дорос до 17 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Вслед за этим люди обоснованно стали ждать индексации своих доходов. Эксперт Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, объяснил, на сколько повысят зарплаты бюджетникам.

Аналитик объяснил, что с 1 января власти не повысили зарплату потому, что в конце страны недостаток денег в казне оказался в три раза выше ожидаемого – 3,3 трлн руб вместо прогнозного 1 трлн. Поэтому требуется больше времени на проработку вопроса о повышении зарплат.

«Озвученный параметр в 8% - это некое среднее значение по инфляции за два года. В 2022 году годовая инфляция составила 11,9%, а по итогам текущего года она, по расчетам правительства, может снизиться до 5%. Таким образом, бюджетники могут рассчитывать на индексацию зарплат, соответствующую среднему значению инфляции за период 2022-2023 годов», - сообщил аналитик.

Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», добавил, когда людям стоит ждать прибавки.