Вот что будет с долларом в последнюю неделю января: финансист Васильев дал расклад

Эксперт по финансам, главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев дал прогноз на курс валюты в последнюю неделю января. Финансист предположил, что российский рубль по отношению к другим денежным единицам стран будет укрепляться. И назвал его стоимость: за доллар 67-70 рублей, за евро – 73-76 рублей.

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При этом, рубль будет иметь сразу несколько весомых подспорий в виде поддерживающих факторов: повышение цен на нефть, сезонное понижение спроса на валюту, продолжение продаж Центробанком денег по бюджетному правилу.